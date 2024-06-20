Совфед уведомил ОДКБ о приостановке участия РФ в ПА ОБСЕ

Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сообщил руководителям парламентских делегаций стран — членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) о том, что Россия собирается заморозить участие своей делегации в Парламентской ассамблее (ПА) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Информация об этом появилась на сайте Совфеда.

«В связи со сложившейся ситуацией Совет Федерации и Государственная дума вынесут на рассмотрение парламентариев проекты постановлений о приостановке участия российской делегации в работе ПА ОБСЕ», — рассказал Джабаров коллегам по видеосвязи, уточнив, что финальный вариант решения передадут председателю ассамблеи.

14 июня Румыния отказала в визах российской делегации на сессию ПА ОБСЕ в Бухаресте.

19 июня в Совете Федерации предложили приостановить участие России в ПА ОБСЕ. Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко инициативу одобрила и заметила, что от временного отсутствия делегации из РФ в ассамблее российская сторона, в отличие от организации, ничего не потеряет.

В тот же день спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил разработать постановление о приостановке работы делегации РФ в ПА ОБСЕ.

Ранее в Госдуме назвали условие для возвращения России в ПА ОБСЕ.