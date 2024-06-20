Путин оценил возможность ограничения доступа к информации

Ограничить доступ к информационному пространству невозможно, считает президент Российской Федерации Владимир Путин. Его слова передает РИА Новости.

В ходе своего визита во Вьетнам российский лидер заявил, что существует лишь один способ преодолеть негативные тенденции, а именно — быть более убедительными в информационном поле. Также Путин обратил внимание на то, что работа с молодежью должна быть современной.

До этого Путин назвал продуктивными переговоры с президентом Вьетнама То Ламом и премьер-министром Фам Минь Чинем.

Вечером 18 июня Путин посетил КНДР и на следующий день провел там переговоры с председателем страны Ким Чен Ыном. 20 июня президент России посетил Вьетнам.

Ранее эксперт не исключил, что северокорейские военные появятся на СВО.