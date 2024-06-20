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В МИД РФ предрекли информационную кампанию против РФ со стороны США

Посол Аскальдович: США обвинят РФ во всех провалах в ходе выборов президента

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Сергей Бобылев/РИА Новости

США развернут против России информационную кампанию во время выборов американского президента, считает посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович. Об этом пишет ТАСС.

«Конечно, они нас обвиняют во всем и везде, если что-то не будет получаться [у них], обязательно будет виновата Россия», — сказал он, отвечая на вопрос по поводу возможных информационных кампаний против РФ в ходе выборов.

20 июня стало известно, что высокопоставленные представители Демократической партии, включая помощников президента США Джо Байдена, усомнились в победе американского лидера на предстоящих выборах из-за его подходов к предвыборной кампании.

До этого сообщалось, что крупные американские бизнесмены все чаще выступают с поддержкой лидера республиканцев Дональда Трампа на фоне разочарования в президенте Соединенных Штатов Джо Байдена.

Ранее эксперты назвали главного претендента на замену Байдена от демократов.

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