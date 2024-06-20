Не приезжавшая на саммит в Швейцарию страна подписала коммюнике по Украине

Замбия присоединилась к совместному коммюнике по Украине после конференции в швейцарском Бюргенштоке, в которой ее делегация не принимала участия. Это следует из списка подписавших документ организаций и стран на сайте МИД Швейцарии, передает РИА Новости.

Замбия указана в конце списка совместного коммюнике. Африканская страна была добавлена в обновлении от 19 июня вечером. Таким образом, число стран, подписавших это коммюнике, достигло 78, в том числе двух, которые не участвовали в конференции.

19 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия и Швейцария не контактировали по теме конференции по Украине, разговоров по саммиту и быть не могло.

16 июня глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что власти конфедерации проведут дискуссии с Россией после конференции по Украине. Также он подчеркнул, что ни один из трех пунктов, утвержденных в заключительном коммюнике конференции, не может быть реализован без участия Российской Федерации.

Конференция по Украине прошла в период с 15 по 16 июня. В ходе саммита более половины участников заявили о необходимости присутствия России.

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