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Политолог оценил перспективы космических и ядерных исследований России и КНДР

Политолог Анпилогов: РФ и КНДР получат выгоду от сотрудничества в космосе

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Россия и Северная Корея получат обоюдную выгоду от сотрудничества в космосе и по мирному атому. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание» Алексей Анпилогов, комментируя договор о всеобъемлющем партнерстве, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНДР Ким Чен Ыном.

Эксперт напомнил, что санкции против КНДР не останавливают развитие ее космической программы и разработку ядерного оружия.

«Поэтому, вероятно, Москва и Пекин будут продвигать варианты вовлечения страны в международное сотрудничество в сферах мирного атома и космоса с целью конверсии северокорейских военных технологий в мирное русло», — считает Анпилогов.

Он также допустил, что в ближайшее время Россия и Китай будут настаивать на пересмотре режима санкций против Пхеньяна.

18 июня Путин прибыл в Пхеньян с официальным визитом. На следующий день глава государства провел переговоры с Ким Чен Ыном, по итогам которых стороны подписали договор о всеобъемлющем партнерстве. Как рассказал северокорейский лидер, этот документ предполагает развитие сотрудничества двух государств во всех сферах, включая военную.

Также страны обязались поддерживать совместные научные исследования, в том числе в сфере мирного атома и космоса.

Ранее в США обеспокоились договором о сотрудничестве России и КНДР.

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