В МИД РФ прокомментровали скорость принятия закона об иноагентах в Канаде

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала скорость, с которой в Канаде приняли закон о борьбе с иностранным вмешательством.

В сообщении Захарова привела хронологию принятия закона канадскими властями начиная с 2 мая и заканчивая 18 июня.

«Весь процесс занял полтора месяца — невиданная скорость для столь важного изменения правового режима. Законопроект содержит следующие предложения: создание реестра иноагентов; ограничение сотрудников посольств; создание аппарата комиссара по контролю за иностранным влиянием», — резюмировала Захарова.

Она также задалась вопросом, как сейчас себя чувствует та часть грузинского общества, которая была готова на все, чтобы парламент не принял закон об иноагентах.

До этого премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе говорил, что депутаты партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» не получили сообщения о том, что США ввели против них санкции после принятия закона об иноагентах.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о запрете иноагентам участвовать в выборах.