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Политолог заметил важный нюанс в раздоре между США и Израилем

Политолог Перла: происходящее на БВ является вторым фронтом против России

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Ronen Zvulun/Reuters

Шероховатости в отношениях США и Израиля важно замечать. Об этом заявил политический обозреватель Андрей Перла, комментируя решение Белого дома отменить израильско-американскую встречу высокого уровня. По его словам, которые цитирует Tsargrad.tv, происходящее на Ближнем Востоке — второй фронт против России и ее союзников, на котором Москва постепенно одерживает верх.

«США не справляются с ролью «мирового жандарма». Они потеряли способность начинать и заканчивать войны исключительно к собственной выгоде. Совсем скоро выяснится, что это относится не только к Ближнему Востоку, но и к европейскому театру военных действий», — отметил Перла.

19 июня стало известно, что Белый дом отменил встречу высокого уровня между Соединенными Штатами и Израилем после того, как премьер-министр Биньямин Нетаньяху опубликовал видеообращение с жалобами на задержки в поставках американского оружия.

Американские источники Axios сообщили, что в администрации президента США Джо Байдена оказались недовольны «неблагодарностью» Нетаньяху в вопросе военной поддержки Израиля.

Как следует из текста, советник Байдена Амос Хохштейн лично встретился с премьер-министром Израиля, заявив о неприемлемости записанного видеообращения и подобных обвинений в адрес США.

Ранее США анонсировали планы по продаже Израилю истребителей F-15.

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