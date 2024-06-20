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В Германии рассказали о секретной сделке Шольца по «Северному потоку-2»

Handelsblatt: Шольц хотел заключить тайную сделку с США по «Северному потоку-2»

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Liesa Johannssen/Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц, еще будучи министром финансов, намеревался заключить тайную сделку с США для того, чтобы предотвратить американские санкции против строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает газета Handelsblatt, ссылаясь на секретные документы правительства ФРГ.

«Летом 2020 года Шольц предложил Дональду Трампу инвестировать €1 млрд из бюджета Германии в строительство регазификационных терминалов сжиженного природного газа на северогерманском побережье. Условием для этого было снятие санкций против газопровода», — говорится в статье.

Авторы публикации добавили, что администрация Трампа отклонила предложение, назвав его «фигней».

До этого газета Suddeutsche Zeitung сообщала, что рассекреченные документы свидетельствуют о том, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель и две коалиции под ее руководством целенаправленно лоббировали строительство российского газопровода «Северный поток-2», игнорируя сомнения партнеров.

Ранее экс-аналитик ЦРУ заявил о причастности США к диверсиям на «Северных потоках».

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