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Путин назвал позицию Вьетнама по международным вопросам взвешенной

Путин: РФ ценит взвешенную позицию Вьетнама по острым международным вопросам

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Владимир Смирнов/РИА Новости

Российская Федерация ценит взвешенную позицию Вьетнама по острым международным вопросам. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, передает РИА Новости.

Путин также отметил, что позиции России и Вьетнама по многим актуальным международным проблемам схожи.

Глава РФ подчеркнул, что Москва разделяет идеи построения справедливого, демократического, многополярного мира с опорой на международное право, принципы суверенитета и равенства государства. Для этого продолжаются контакты с международными объединениями, прежде всего в ООН.

Российский лидер выразил уверенность в том, что его визит во Вьетнам даст хороший дополнительный импульс для продвижения российско-вьетнамских отношений.

Вечером 18 июня Путин посетил КНДР и на следующий день провел там переговоры с председателем страны Ким Чен Ыном. 20 июня президент России посетил Вьетнам.

Ранее президент Вьетнама То Лам заявил, что переговоры с Путиным прошли успешно.

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