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Политолог объяснил решение Вашингтона отменить встречу между США и Израилем

Политолог Бохин: отмена встречи между США и Израилем связана с иранским вопросом

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AP

Политолог-американист Константин Блохин в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал решение Белого дома отменить встречу высокого уровня между США и Израилем. По его мнению, поводом для срыва переговоров стали нестыковки в позициях сторон по иранскому вопросу.

«Администрация Байдена, демократы выступают за дипломатическое решение иранской проблемы. <...> В отличие от республиканцев и сегодняшнего руководства Израиля, которое хочет, чтобы этот конфликт был решен с помощью силы при вовлечении США. Поэтому я думаю, здесь демократы так демонстративно пытаются дистанцироваться от Израиля», — отметил Блохин.

Он добавил, что это лишь одна грань американо-израильских проблем. США, по его словам, оказались в западне со своими протеже на Ближнем Востоке.

19 июня стало известно, что Белый дом отменил встречу высокого уровня между Соединенными Штатами и Израилем после того, как премьер-министр Биньямин Нетаньяху опубликовал видеообращение с жалобами на задержки в поставках американского оружия.

Американские источники Axios сообщили, что в администрации президента США Джо Байдена оказались недовольны «неблагодарностью» Нетаньяху в вопросе военной поддержки Израиля.

Как следует из текста, советник Байдена Амос Хохштейн лично встретился с премьер-министром Израиля, заявив о неприемлемости записанного видеообращения и подобных обвинений в адрес США.

Ранее Израиль утвердил план наступления в Ливане.

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