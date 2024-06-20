Посол заявила, что Украина может принять участие в предлагаемом Китаем саммите

Украина рассмотрит возможность участия в предлагаемом Китаем саммите по урегулированию конфликта при участии Москвы и Киева. Об этом заявила изданию South China Morning Post украинский посол в Сингапуре Екатерина Зеленко.

Она подчеркнула, что переговоры должны быть основаны на «нормах и принципах, закрепленных в уставе ООН и международном праве.

Зеленко добавила, что Украина не рассматривает и никогда не рассматривала Китай как оппонента и хочет видеть в этой стране друга.

15-16 июня в швейцарском Бюргеншток прошел саммит по урегулированию конфликта на Украине без участия России.

Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Украине контроль над Запорожской атомной электростанцией, призывает предоставить доступ к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех российских и украинских военнопленных. В документе также говорится о необходимости диалога между Москвой и Киевом. Из 91 участника конференции коммюнике поддержали только 77 стран.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский упрекнул Китай за отказ от участия в саммите в Швейцарии.