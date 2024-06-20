Политолог: договор РФ и КНДР — ответ на поставки западных ракет Украине

Договор о всеобъемлющем партнерстве, подписанный президентом России Владимиром Путиным и председателем КНДР Ким Чен Ыном, — это и есть ответ на угрозы Запада поставить Украине высокоточное оружие и разрешить наносить удары вглубь России. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа, политолог Станислав Тарасов.

«Мы пошли на расширение зоны ответственности своей безопасности, включая в нее и территорию Северной Кореи. Северная Корея теперь не чувствует одиночества, она защищена. Но я думаю, что здесь эта политика была согласована во время недавнего визита Путина в Пекин. Образуется такая триада Пекин, Пхеньян и Москва», — отметил Тарасов.

Он добавил, что КНДР теперь может полностью выйти из изоляции. Пхеньян можно приглашать в ШОС и БРИКС, что превратит страну в достаточно серьезного регионального игрока, а это тяжелый удар по интересам США в Юго-Восточной Азии, заключил политолог.

18 июня российский президент Владимир Путин прибыл в Пхеньян с официальным визитом. На следующий день глава государства провел переговоры с Ким Чен Ыном, по итогам которых стороны подписали договор о всеобъемлющем партнерстве. Как рассказал северокорейский лидер, этот документ предполагает развитие сотрудничества двух государств во всех сферах, включая военную.

Ранее Столтенберг заявил, что договор между Россией и КНДР должен еще больше объединить Запад.