Путин прокомментировал развитие морского транспортного коридора Владивосток — Хошимин

Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Вьетнама То Ламом назвал перспективным развитие морского транспортного коридора Владивосток — Хошими. Его слова передает РИА Новости.

Российский президент напомнил, что в 2022 году заработала регулярная грузовая линия, по которой на «еженедельной основе курсируют контейнеровозы».

Путин уточнил, что взаимодействие в рамках проекта видится перспективным.

До этого РИА Новости сообщало, что лимузин Aurus, на котором президент России Владимир Путин приехал на переговоры в президентский дворец во вьетнамском Ханое, вызвал интерес у местных жителей.

Автомобиль Aurus был припаркован во дворе президентского дворца. Находящиеся рядом вьетнамцы заинтересовались машиной и стали фотографироваться на ее фоне.

19 июня Путин прибыл во Вьетнам в рамках официального визита. Ожидается, что в Ханое российский лидер проведет переговоры со всеми четырьмя представителями вьетнамского руководства.

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом защиты от диктатуры.