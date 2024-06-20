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В СВР заявили, что Запад готовится избавиться от Зеленского

СВР: Запад готовится списать Владимира Зеленского и заменить на Залужного

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Dursun Aydemir/Anadolu/Reuters

Западные партнеры готовятся к тому, чтобы «списать» президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

«Запад готовится «списать» Зеленского. <...> по поступающим в СВР сведениям, Вашингтон и его сателлитов устраивает сложившаяся после 20 мая сего года ситуация, в которой легитимность Владимира Зеленского полностью зависит от западной поддержки», — пояснили в пресс-бюро.

По данным службы, Вашингтон рассматривает бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного в качестве наиболее подходящего кандидата на пост президента Украины.

В СВР уточнили, что западные хозяева легко пожертвуют Зеленским, когда Россия «закрепит успехи на поле боя, а истощенные и деморализованные украинские войска окажутся в безвыходной ситуации».

До этого директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин призвал спокойно относиться к словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что организация обсуждает возможность приведения ядерного оружия в состояние боевой готовности.

Ранее брат Кличко заявил, что должна быть возможность сменить Зеленского.

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