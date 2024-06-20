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Президент Вьетнама оценил авторитет России в мире

Президент Вьетнама заявил о росте авторитета России в мире

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Владимир Смирнов/РИА Новости

Россия стабильно наращивает авторитет на мировой арене, считает президент Вьетнама То Лам. Об этом политик заявил в начале переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, его цитирует «Интерфакс».

«Мы очень рады, что укрепляется политическая и социальная стабильность в России, активно развивается экономика, улучшается жизнь населения, позиции и авторитет России неуклонно растут на международной арене», — сказал вьетнамский лидер.

По мнению То Лама, в результате прошедших весной выборов Путин заручился огромной поддержкой населения, что говорит о доверии людей к выбранному российским президентом курсу, который глава Вьетнама назвал «очень правильным».

Президент азиатской страны выразил намерение обсудить в ходе переговоров с Путиным развитие партнерства двух стран, а также взаимодействие в регионе и в мире.

Путин прибыл во Вьетнам в рамках официального визита вечером 19 июня. В Ханое российский лидер проведет переговоры со всеми четырьмя представителями вьетнамского руководства. Речь идет о главе государства, генеральном секретаре Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, а также председателях правительства и Национального собрания.

Ранее сообщалось, что Вьетнам проигнорировал критику США из-за визита Путина.

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