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Стало известно, как Блинкен разочаровал Зеленского

WP: Зеленский разочарован пристальным вниманием Блинкена к коррупции на Украине

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Brendan Smialowski/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский разочарован тем, что госсекретарь США Энтони Блинкен уделяет особое внимание коррупции на Украине и указывает Киеву на эту проблему. Об этом со ссылкой на источники пишет американская газета Washington Post.

«Встреча Зеленского и Блинкена (в мае. – прим. ред.) была напряженной: украинский лидер выразил свою признательность за военную помощь США, но, похоже, был разочарован тем, что Блинкен уделил особое внимание коррупции», — говорится в сообщении издания.

Как подчеркивает газета, «многие» в лагере Зеленского в частном порядке признают, что коррупция остается проблемой для страны, однако. По их мнению, усилия по борьбе с ней отвлекут государство от ведения боевых действий с РФ.

Кроме того, высокопоставленные украинские чиновники «жалуются», что американцы и европейцы «часто используют стереотип о коррумпированности Украины как предлог для задержки или противодействия жизненно необходимой помощи».

До этого депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк заявил, что парламент вызвал на заседание генпрокурора Украины Андрея Костина в связи с появившейся в СМИ информацией о незаконно приобретенном имуществе окружения его заместителя Дмитрия Вербицкого.

Ранее в отношениях СБУ и ГУР увидели вражду из-за борьбы за взятки.

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