Путин пригласил президента Вьетнама в Москву на празднование 80-летия Победы

Президент России Владимир Путин пригласил своего вьетнамского коллегу То Лама на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве. Об этом пишет РИА Новости.

Приглашение российский лидер огласил перед началом переговоров. Он отметил, что будет рад видеть То Лама в Москве.

Насчет переговоров российский президент добавил, что повестка обещает быть обширной. Он надеется, что коллеги смогут обсудить все актуальные вопросы развития двусторонних отношений России с Вьетнамом.

Путин также поздравил своего собеседника с избранием на пост президента и признался, что ему приятно, что смог передать поздравления лично.

Путин прибыл во Вьетнам в рамках официального визита вечером 19 июня. В Ханое российский лидер проведет переговоры со всеми четырьмя представителями вьетнамского руководства.

До этого 18 июня Путин прибыл в Пхеньян с официальным визитом. На следующий день глава государства провел переговоры с лидером КНДР, по итогам которых стороны подписали договор о всеобъемлющем партнерстве.

Ранее Путин заявил о важности диалога со странами АСЕАН.