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В США оценили перспективы военного союза РФ, КНДР, Китая и Ирана

WSJ: РФ, КНДР, Китай и Иран еще не создали военный союз

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Emily Elconin/Reuters

Россия, Северная Корея, Китай и Иран на данном этапе не создали военный союз. Об этом пишет американская газета Wall Street Journal, ссылаясь на официальные лица США.

«Нынешние и бывшие официальные лица США заявили, что расширенные связи в области безопасности между Россией и Северной Кореей, Ираном и Китаем пока не представляют собой формальный военный союз, такой как Организация Североатлантического договора Запада», - говорится в сообщении издания.

Отмечается, что вместо создания полноценного военно-политического союза Россия, КНР, КНДР и Иран ограничиваются серией двусторонних контактов для развития отношений.

При этом, по оценке газеты, все же можно говорить о «первых очертаниях новой оси с признаками более широкого стратегического и дипломатического сотрудничества» упомянутых стран, поскольку Китай, к примеру, находится «в центре усилий» по укреплению торговых связей со странами, находящимися под санкциями США, такими как Россия, Иран и Венесуэла.

До этого председатель КНДР Ким Чен Ын заявил, что Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР предполагает развитие сотрудничества двух стран, в том числе в сфере военного дела.

Ранее в России назвали договор между Москвой и Пхеньяном предупреждением США.

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