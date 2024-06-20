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Начались переговоры Путина и президента Вьетнама

Президенты РФ и Вьетнама Путин и То Лам начали двусторонние переговоры в Ханое

Президент России Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам проводят двусторонние переговоры, встреча проходит в Большом зале президентского дворца в Ханое, передает РИА Новости.

Перед стартом переговоров лидеры двух государств по традиции сделали фотографию, пожимая руки на фоне национальных флагов.

Со стороны России в переговорах принимают участие министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, помощник президента Юрий Ушаков, посол во Вьетнаме Геннадий Бездетко, министр юстиции Константин Чуйченко, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, глава Минтранса Роман Старовойт, глава Минэнерго Сергей Цивилев, глава ФСВТС Дмитрий Шугаев, глава Роспотребнадзора Анна Попова, генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев, заместитель министра обороны Александр Михеев, генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, генеральный директор «Зарубежнефти» Сергей Кудряшов, председатель правления компании «Новатэк» Леонид Михельсон, глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

До этого Владимир Путин прибыл к президентскому дворцу в столице Вьетнама Ханой, где пройдет церемония официальной встречи.

Ранее стали известны слова Путина во время прощания с Ким Чен Ыном.

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