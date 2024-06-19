Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В НАТО не знают, что обещать Украине

CNN: в НАТО не могут решить, что обещать Украине по поводу вступления в альянс

close
100%
Edgar Su/Reuters

Страны Организации Североатлантического договора (НАТО) разошлись во мнении по поводу того, как должна звучать формулировка о вступлении Украины в альянс на саммите в Вашингтоне. Об этом сообщает CNN.

По информации источника, некоторые страны Европы призывают к решительной поддержке вступления Киева в НАТО, но не все члены НАТО готовы «зайти так далеко». США предлагают только «мост» в НАТО, а не стопроцентное вступление в Североатлантический альянс.

«Большинство стран Центральной Европы разочарованы двусмысленностью и медлительностью администрации Байдена», — заявил один из дипломатов.

Другой чиновник сказал, что несколько стран призывают Вашингтон рассмотреть возможность ускоренного продвижения членства Украины.

19 июня директор по европейским делам Совета национальной безопасности Белого дома Майкл Карпентер заявил, что Соединенные Штаты рассчитывают, что украинский лидер Владимир Зеленский посетит Вашингтон для участия в саммите НАТО.

Ранее МИД России заявил, что Украина никогда не вступит в НАТО.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами