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Стало известно, когда могут встретиться Эрдоган и Байден

Habertürk: Эрдоган и Байден могут провести переговоры на саммите НАТО в июле

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Ak Party/Global Look Press

Отложенные ранее переговоры президентов Турции и США Реджепа Тайипа Эрдогана и Джо Байдена могут состояться на полях саммита НАТО в Вашингтоне 9-11 июля. Об этом сообщает Habertürk со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что основной темой саммита станет Российско-украинский конфликт.
Телеканал подчеркивает, что Эрдоган может обратить внимание лидеров Североатлантического альянса на продолжающиеся израильские атаки на палестинских территориях.

До этого Эрдоган заявил, что Соединенные Штаты и западные страны должны оказать давление на Израиль для выполнения резолюции Совета безопасности ООН о прекращении огня в секторе Газа.

Утром 13 июня радикальное палестинское движение ХАМАС заявило, что позитивно отреагировало на последнее предложение о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников, озвученное президентом США Джо Байденом.

12 июня госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ответ ХАМАС на предложение Вашингтона о перемирии содержит поправки.

Ранее Эрдоган назвал причину отмены визита в США.

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