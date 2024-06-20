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Столтенберг заявил, что договор между Россией и КНДР должен еще больше объединить Запад

Столтенберг: договор между Россией и КНДР должен еще больше сплотить Запад

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Johanna Geron/Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что подписание Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Пхеньяном должно подтолкнуть страны Запада к еще большему сплочению. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Столтенберга, заключенный Договор о партнерстве демонстрирует взаимную поддержку России и КНДР. Поэтому в ответ на сплочение Москвы, Пхеньяна, Пекина и Тегерана чрезвычайно важно, чтобы Запад стремился к еще большему объединению.

Генсек Североатлантического альянса также заявил, что на Западе обеспокоены тем, что Россия обеспечивает поддержку ядерной и ракетной программы Северной Кореи.

До этого ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Евгений Ким заявил, что Договор о всеобъемлющем партнерстве России и КНДР можно расценивать как предупреждение США.

Ранее северокорейская певица исполнила Путину хит Shaman.

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