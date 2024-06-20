В США заявили, что чиновники не видят четкого пути к прекращению конфликта в Газе

Официальные лица США теперь не могут найти ясного пути к завершению конфликта в секторе Газа, так как переговоры о прекращении огня застопорились. Об этом пишет издание Politico.

«Четыре американских чиновника, знакомых с ходом переговоров, сообщили, что представители администрации Джо Байдена все больше сомневаются в возможности Израиля и ХАМАС достичь всеобъемлющего соглашения о прекращении огня в текущей ситуации», — отмечает издание.

Один из источников сообщил, что проблемы с достижением компромисса будут продолжаться «по крайней мере до конца 2024 года». Представитель одной из крупнейших групп помощи, работающих в секторе Газа, рассказал изданию: «Администрация настойчиво стремится к тому, чтобы Израиль и ХАМАС пришли к соглашению... Но на данный момент все заморожено».

Официальные лица США считают, что даже если ХАМАС и Израиль достигнут первоначального краткосрочного соглашения о прекращении огня, вероятность его нарушения остается очень высокой.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС. Начались ракетные обстрелы Израиля и Ливана с обеих сторон. Днем 19 октября израильская армия заявила, что приграничные районы страны подверглись обстрелу с ливанской территории. По данным ЦАХАЛ, в сторону кибуца Манара были выпущены несколько противотанковых ракет.

Ливанская шиитская организация «Хезболла», предположительно, сможет подавить систему противоракетной обороны Израиля «Железный купол» в случае вступления в конфликт на Ближнем Востоке, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов.

Ранее генсек ООН допустил, что Ливан может превратиться в «еще одну Газу» в случае эскалации.