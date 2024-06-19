Пекин потребовал от Оттавы прекратить провокации в Южно-Китайском море

КНР призывает канадские власти прекратить провокации в Южно-Китайском море. Об этом заявил представитель посольства азиатской республики в Оттаве, слова которого передает РИА Новости.

Дипломат отметил, что Канада неоднократно отправляла в Южно-Китайское море свои военные корабли и вертолеты. Таким образом она пыталась продемонстрировать свою силу в данном регионе, при этом используя предлог о необходимости защитить свободу судоходства и полетов.

«[Это] является серьезным нарушением целей и принципов устава Организации Объединенных Наций и ставит под угрозу региональный мир и стабильность», — подчеркнул источник агентства.

Как сказал представитель посольства, Южно-Китайское море представляет собой «общий дом» для государств региона. В связи с этим КНР намерена разрешать споры и разногласия по его использованию путем прямых переговоров с заинтересованными странами.

Дипломат добавил, что Пекин призывает Оттаву отказаться от провокаций в Южно-Китайском море и уважать его интересы.

В мае американский военный корабль USS Halsey вошел в территориальные воды Парасельских островов в Южно-Китайском море. За действиями судна наблюдали китайские военные, после чего «прогнали его».

Ранее в Южно-Китайском море корабли береговой охраны КНР применили водометы против филиппинского патрульного судна.