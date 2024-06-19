Аргентина решила не помогать Украине вооружением

Правительство Аргентины не собирается вмешиваться в украинский конфликт и поставлять Киеву военную помощь, заявил официальный представитель президента южноамериканской республики Мануэль Адорни. Об этом пишет ТАСС.

«Мы не будем предоставлять никакую военную помощь. Мы предложим гуманитарную поддержку, помощь в логистике и разминировании территории, но мы не будем каким-либо способом вмешиваться в военный конфликт», — сказал он журналистам.

14 июня посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов заявил, что Аргентина вела переговоры по передаче французских истребителей Украине, но этого, скорее всего, не произойдет. По его словам, французские штурмовики, о которых идет речь, находятся практически в нерабочем состоянии, при этом «в любом случае сам факт передачи, пусть и в таком виде, этой техники противникам России стал бы символическим со знаком минус».

13 июня глава министерства обороны США Ллойд Остин сказал, что Аргентина присоединилась к контактной группе по Украине.

Ранее Зеленский встретился с президентом Аргентины Милеем в Швейцарии.