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Армения не будет участвовать в предстоящей встрече стран ОДКБ

Армения не примет участия во встрече глав МИД ОДКБ в Алма-Ате

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян не примет участия во встрече глав внешнеполитических ведомств стран — членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом рассказала пресс-секретарь МИД страны Ани Бадалян, передает агентство Арменпресс .

«Арарат Мирзоян не примет участия в заседании глав внешнеполитических ведомств ОДКБ», — заявила она.

Встреча пройдет 21 июня в Алма-Ате.

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин 17 июня заявил, что западники подтолкнули Ереван к заморозке участия в ОДКБ.

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин выразил мнение, что рассуждать о появлении постоянного военного контингента Соединенных Штатов на территории Армении пока преждевременно.

Политолог Максим Жаров заявил, что последние действия Еревана в отношении ОДКБ могут осуществляться по техническому заданию США.

12 июня Пашинян объявил о планах Армении выйти из ОДКБ. Тогда же он назвал данную международную структуру «союзом-пузырем», который никак не защищает страну. При этом премьер-министр подчеркнул, что властям республики предстоит определиться со сроками принятия данного решения.

Ранее журналисты из США заявили, что Белоруссия поставляла оружие Азербайджану.

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