В Совфеде объяснили решение приостановить участие делегации РФ в ПА ОБСЕ

Парламентская ассамблея (ПА) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) встала на путь нарушения норм международного права. Об этом в интервью RT заявила член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди, комментируя решение приостановить участие российской делегации в ПА ОБСЕ.

Сенатор напомнила, что в 2015 году председатель Верховной рады Украины Владимир Гройсман прилетел в Вену на созванное по его инициативе экстренное заседание Бюро ОБСЕ, чтобы исключить ее из состава делегации РФ.

«О том, что отношение к России и российским парламентариям у данной международной межправительственной организации грубо противоречит уставным целям СЕ и самой ПА ОБСЕ, знаю не понаслышке», — сказала Ковитиди.

Она добавила, что деятельность ПА ОБСЕ не оставляет России иного выбора как приостановить участие в данной структуре.

19 июня стало известно, что Комитет Госдумы по международным делам по поручению спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина займется разработкой постановления о приостановке работы российской делегации в ПА ОБСЕ.

Вице-спикер Госдумы, депутат фракции «Единая Россия» Петр Толстой позднее заявил, что Россия вернется в ПА ОБСЕ после того, как одержит победу в специальной военной операции на Украине, однако, к тому времени это будет «другая ОБСЕ и другая безопасность в Европе».

По его словам, страна будет выстраивать каркас безопасности совместно со странами Организации Договора о коллективной безопасности.

Ранее Совфед осудил попытки блокировать работу РФ в Парламентской ассамблее ОБСЕ.