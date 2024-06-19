Украина может пригласить Россию на следующий саммит мира

Украина может пригласить представителя Российской Федерации на следующий саммит мира. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на главу офиса президента Украины Андрея Ермака.

По информации источника, глава ОП поднял вопрос об участии Москвы в следующей конференции. Пока рабочие группы прорабатывают детали встречи.

19 июня политолог, кандидат исторических наук Георгий Бовт прокомментировал слухи о том, что после саммита по Украине в Швейцарии следующая встреча с участием России может пройти в Саудовской Аравии. Эксперт отметил, что никаких четких планов и сроков проведения конференции нет. Все будет решаться на поле боя, считает он.

Депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко заявил, что Киев допустил ошибку, не пригласив Россию на конференцию в Швейцарии.

Украинский и российский политолог, бывший украинский дипломат Ростислав Ищенко заявил, что после саммита в Швейцарии интерес к плану России по мирному урегулированию на Украине вырос.

Ранее Василий Небензя раскритиковал участие ООН в швейцарском саммите по Украине.