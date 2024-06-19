Стало известно, что ел Путин на торжественном пиреме в КНДР

Президент России Владимир Путин во время визита в Корейскую Народно-Демократическую Республику отведал местные блюда на торжественном приеме. Об этом сообщает ТАСС.

Российского лидера угостили заливной утиной печенью с трюфелями, салатом из лангуста, соленой рыбой различных сортов с душистыми травами. Кроме того, Путину и лидеру КНДР Ким Чен Ыну предложили супы (пюреобразный тхан из курицы с женьшенем и тыквой; куксу с говяжьей вырезкой — разновидность лапши) и горячее: тушеную треску, жареную баранину, отварные морепродукты.

На десерт северокорейская сторона предложила шоколадное печенье с кремом и мороженое из голубики. Из напитков участники встречи попробовали местный чай.

До этого в честь визита Путина прошел концерт, на котором присутствовали российский лидер и Ким Чен Ын, а также делегации России и КНДР.

Со сцены прозвучало несколько русских песен, среди которых «Священная война», «С чего начинается Родина», «Нам нужна одна победа», «Катюша». Северокорейская певица исполнила для Путина отрывок из песни Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) — хита «Встанем», также артисты исполнили фрагменты песен Григория Лепса («Родина-мать») Олега Газманова («Россия») и двух песен «Любэ» — «От Волги до Енисея» и «Отчего так в России березы шумят».

Это второй дружественный визит президента России в северокорейскую столицу — впервые Путин посетил Пхеньян во время первого президентского срока в 2000 году.

Ранее Путин оценил позицию КНДР по Украине.