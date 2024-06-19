В Госдуме проголосовали за поправки об увеличении дефицита бюджета РФ

Депутаты Госдумы проголосовали в первом чтении за принятие поправок в закон «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», предусматривающий увеличение дефицита российского бюджета РФ на текущий год. Об этом пишет ТАСС.

В пояснительной записке отмечается, что нормативный акт вносит изменения в утвержденные на 2024 год показатели, которые являются реализацией заявлений, озвученных президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию РФ, а также отдельных поручений главы государства.

Инициатором внесения поправок стало правительство РФ. Авторы законопроекта предлагают повысить оценку дефицита федерального бюджета на 2024 год с утвержденных сейчас 1,595 трлн рублей (0,9% ВВП) до 2,12 трлн рублей (1,1% ВВП), а также понизить оценку дохода с принятых 35,065 трлн рублей (18,3% ВВП) до 35,062 трлн рублей. При этом прогноз поступления дополнительных доходов от продажи нефти и газа снизили с 1,821 трлн рублей до 1,053 трлн рублей.

17 июня соответствующие поправки одобрил комитет Госдумы по бюджету и налогам. При этом показатели на плановый период 2025 и 2026 годов остаются неизменными.

До этого Минфин РФ сообщал, что дефицит федерального бюджета России по итогам января-мая 2024 года составил 983 млрд руб. или 0,5% прогнозного ВВП.

Ранее доходы бюджета РФ от нефти и газа упали на четверть из-за санкций.