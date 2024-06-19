Володин назвал ПА ОБСЕ «шабашем»

Российская Федерация не собирается финансировать Парламентскую ассамблею (ПА) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), заявил спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин, назвав организацию «шабашем». Его слова передает ТАСС.

«Наша позиция здесь абсолютно открытая, понятная. Мы не будем финансировать этот шабаш, который никакого отношения не имеет к парламентским структурам, причем пляшущий под дудку США»,— заявил он.

Володин поручил комитету по международным делам подготовить постановление участия России в работе организации.

Утром 19 июня первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предложил приостановить участие России в ПА ОБСЕ, его поддержала спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

Лидер партии ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия покинет парламентскую ассамблею ПА ОБСЕ, поскольку там нет условий для дальнейшей работы.

Парламентская ассамблея ОБСЕ объединяет парламентариев из 57 государств Европы, Азии и Северной Америки. Организация в том числе стремится предотвращать конфликты и соблюдать права и основные свободы человека.

В апреле 2023 года Россия перестала платить взносы в эту организацию. По версии Москвы, российской делегации мешают работать в ассамблее.

Ранее Румыния отказала Белоруссии в участии в ПА ОБСЕ.