В МИД РФ сообщили, как отреагируют на угрозы Дальнему Востоку

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова сообщила, что Россия готова дать адекватный ответ на любые возможные угрозы Дальнему Востоку, в частности, на размещение американских ракет в Японии. Об этом сообщает РИА Новости.

«В США, а также в Республике Корея и Японии должны отдавать себе отчет в том, что любые потенциальные угрозы дальневосточным рубежам Российской Федерации будут встречать адекватные ответные меры по укреплению обороноспособности нашей страны», — сказала представитель МИД РФ.

До этого сообщалось, что российские власти ведут дискуссии с партнерами на тему размещения дальнобойного оружия. Говоря о возможном размещении российского арсенала в других странах, заместитель главы российского внешнеполитического ведомства отметил, что в Азии и Латинской Америке есть партнеры, с которыми обсуждение вопросов безопасности «отрабатывается предметно».

Он подчеркнул, что эта тематика такого рода «с целым рядом наших партнеров» присутствует и в этом нет ничего нового.

Также Россия увидела угрозу в словах генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о ядерных силах Запада. Рябков обратил внимание, что НАТО продолжает вести все более агрессивный и провокационный курс на российском направлении.

Ранее Рябков оценил состояние отношений России и США.