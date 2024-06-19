В Эстонии заявили, что Запад перестал бояться эскалации конфликта на Украине

Посол Эстонии на Украине Аннели Кольк заявила, что Запад перестал бояться эскалации конфликта из-за поставок дальнобойного оружия Киеву. Ее слова приводит «РБК-Украина».

По ее словам, страх больше не влияет на принятие решений Западом по противостоянию Москвы и Киева.

«Думаю, больше нет [не влияет]. Сейчас мы видим, что все больше стран поставляют «Патриоты» и другие системы ПВО. Многие страны не ограничивают Украину в использовании своего оружия для атак на объекты на федеральной территории России. Сейчас мы видим, что США сняли все эти ограничения», — указала Кольк.

Она напомнила, что два года назад сложно было представить снятие ограничений по использованию западного оружия для ударов по территории России. По ее словам, «угроз эскалации больше нет», и Москва это также понимает.

До этого Кольк заявила, что Таллин готов обсудить возможность отправки своих войск на территорию республики. Она подчеркнула, что вопрос отправки военного контингента на Украину не является красной линией для Эстонии.

Ранее американские власти разрешили бить американским оружием по войскам РФ на границе с Сумской областью Украины.