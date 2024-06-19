Кореевед объяснил, какую ценность для России представляет партнерство с КНДР

В условиях санкционного давления со стороны Запада и отсутствия доступа к различным товарам и услугам, новый партнер в лице Северной Кореи представляет высокую ценность для России. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал политолог-кореевед Александр Жебин, комментируя визит президента РФ Владимира Путина в Пхеньян.

«Эта страна пограничная, здесь логистика будет гораздо проще. Конечно, требуются определенные вложения и в инфраструктуру, и в связь, и в транспорт. В частности, один из приоритетных вопросов, на мой взгляд, это возобновление регулярного авиа- и железнодорожного сообщения между двумя странами», — сказал Жебин.

Он добавил, что включение в состав делегации людей, которые отвечают за транспорт и логистику, свидетельствует о том, что над этими вопросами будут работать.

Утром 19 июня в Пхеньяне состоялись переговоры между Путиным и Ким Чен Ыном в широком составе, они продлились чуть более 1,5 часа.

В ходе встречи Путин сообщил, что Российская Федерация развивает сотрудничество с КНДР в сфере туризма и уже отправляет первые группы на морские корейские курорты.

Также президент заявил о намерении России развивать сотрудничество с Северной Кореей в сфере образования. В настоящее время в России обучается 130 граждан КНДР.

Ранее эксперт раскрыл неочевидные предпосылки к договору о партнерстве между РФ и КНДР.