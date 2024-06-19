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Эксперт раскрыл неочевидные предпосылки к договору о партнерстве между РФ и КНДР

Политолог Жебин: договор о партнерстве РФ и КНДР подписан из-за западных угроз

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Решение России и Северной Кореи заключить основополагающий договор о партнерстве связано прежде всего с изменившейся обстановкой в мире и с новыми угрозами, которые возникли на Дальнем Востоке. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог Александр Жебин.

Эксперт напомнил, что в прошлом году президент США Джо Байден провел встречу с лидерами Японии и Южной Кореи, по итогам которой стороны договорились углублять сотрудничество в оборонной сфере.

«У нас обратили внимание, что в результате этих договоренностей США и их союзников на Дальнем Востоке у наших границ складывается новый военный блок, который к тому же пытается активно устанавливать свои связи с НАТО. Мы, конечно, вынуждены реагировать на эти события», — отметил Жебин.

Вечером 18 июня самолет Ил-96-300 Путина совершил посадку в аэропорту Сунан близ Пхеньяна. Столицу КНДР к приезду российского лидера украсили плакатами и флагами РФ. Президента России встречал лично Ким Чен Ын.

Состоялись переговоры в расширенном составе с участием делегаций стран. Публичная беседа продлилась полтора часа в резиденции «Кымсусан». С российской стороны участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник по международным делам Юрий Ушаков и другие политики.

Позднее Путин и Ким Чен Ын утвердили начало всеобъемлющего стратегического партнерства между странами, поставив свои подписи под одноименным соглашением.

Ранее политолог объяснил, почему Запад нервно реагирует на визит Путина в КНДР.

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