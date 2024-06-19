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Экс-президент Польши объяснил, от чего зависит исход конфликта на Украине

Экс-президент Польши Квасьневский: исход конфликта на Украине зависит от США

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Илья Питалев/РИА Новости

Бывший президент Польши Александр Квасьневский считает, что то, каким будет исход украинского конфликта, зависит от результата выборов президента в Соединенных Штатах. Об этом он заявил в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом, который они опубликовали в своем Telegram-канале.

«Конечно, главные вещи будут решены в Америке, для всей этой обстановки самое главное, что будет в выборах в ноябре», — сказал Квасьневский, думая, что разговаривает с экс-президентом Украины Петром Порошенко.

Политик объяснил, что, по его мнению, победа Дональда Трампа и реализация его идей по завершению конфликта на Украине будут означать победу российского президента Владимира Путина.

14 июня член палаты представителей США от Флориды Мэтт Гетц заявил, что Трамп на встрече с законодателями высказался против помощи вооруженным силам Украины. Он также выразил мнение о том, что Киев никогда не сможет помочь американской армии.

При этом сенатор США от Республиканской партии Джони Эрнст утверждает, что в частных беседах Трамп поддерживает оказание военной помощи Украине.

Ранее генсек НАТО заявил, что США продолжат поддерживать Украину при Трампе.

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