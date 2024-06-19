Politico указал на невозможность вовлечь Китай в западные инициативы по Украине

Китай невозможно вовлечь в инициативы стран Запада по мирному урегулированию конфликта на Украине, пишет Politico.

В материале отмечается, что несмотря на попытки лидеров стран Евросоюза вовлечь Китай в их усилия по прекращению боевых действий, к «их большому разочарованию», Пекин отказался от участия в конференции в Швейцарии, сославшись на отсутствие России на мероприятии.

Как пишет издание, несмотря на наличие ряда разногласий по ситуации на Украине между Москвой и Киевом, стороны сходятся во мнении по ключевым вопросам. Так, Китай поддерживает опасения России по поводу безопасности из-за расширения НАТО, указывает Politico.

До этого глава МИД Китая Ван И на заседании БРИКС в Нижнем Новгороде призвал к проведению мирной конференции, которую признают Россия и Украина.

«Украинский кризис продолжается, Китай выступает за своевременный созыв настоящей мирной конференции, которую признают и Россия, и Украина, с равноправным участием всех сторон и честным обсуждением всех мирных планов», — сказал министр иностранных дел Китая.

Ранее Столтенберг захотел заставить Китай «заплатить» за поддержку России.