В Совфеде предложили приостановить участие России в ПА ОБСЕ

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предложил приостановить участие России в Парламентской ассамблее (ПА) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), его поддержала спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Джабарова, позиция о приостановке участия российской делегации в ПА ОБСЕ согласована с Госдумой, нужно только подготовить формальное совместное решение. Матвиенко инициативу одобрила и заметила, что от временного отсутствия делегации из РФ в ассамблее российская сторона в отличие от организации ничего не потеряет.

Председатель Совфеда также отметила, что вместе с приостановкой деятельности в рамках ПА ОБСЕ Россия прекратит осуществлять выплаты в адрес этой структуры.

14 июня Румыния отказала в визах российской делегации на сессию ПА ОБСЕ в Бухаресте.

17 июня председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании 66-й сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России в Минске заявил, что отказ в выдаче Румынией виз связан с боязнью правды.

Ранее в участии в ПА ОБСЕ отказали Белоруссии.