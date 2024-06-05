Байден объяснил, почему Нетаньяху может затягивать войну в Газе

Президент США Джо Байден предположил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, возможно, затягивает войну в Газе ради попытки удержаться у власти. Об этом сообщает CNN.

«У людей есть все основания делать такой вывод. До начала войны он получал отпор от военных Израиля за то, что хотел изменить конституцию — изменить суд. Это внутренние дебаты, которые, похоже, не имеют последствий», — сказал глава Белого дома, когда его спросили, верит ли он, что Нетаньяху стремился продлить конфликт в политических целях.

Также американский лидер отметил, что «неясно», совершил ли Израиль военные преступления.

До этого Соединенные Штаты и страны Европейского союза осудили израильский удар по городу Рафах. Вашингтон призвал Израиль принимать меры предосторожности для защиты гражданских лиц.

Ранее Илон Маск иронично прокомментировал удар Израиля по Ирану.