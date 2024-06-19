Белый дом отменил встречу между США и Израилем из-за упреков Нетаньяху

Белый дом отменил встречу высокого уровня между Соединенными Штатами и Израилем после того, как премьер-министр Биньямин Нетаньяху опубликовал видеообращение с жалобами на задержки в поставках американского оружия. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

«Американцы в ярости. Видео Биби [Биньямин Нетаньяху] нанесло большой ущерб», — заявил один из израильских чиновников на условиях анонимности.

В свою очередь американские источники Axios сообщили, что в администрации Джо Байдена оказались недовольны «неблагодарностью» Нетаньяху в вопросе военной поддержки Израиля.

Как следует из текста, советник Джо Байдена Амос Хохштейн лично встретился с премьер-министром Израиля, заявив о неприемлемости записанного видеообращения и подобных обвинений в адрес США.

До этого Джо Байден сказал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что Соединенные Штаты могут пересмотреть политику по войне в секторе Газа.

Ранее стало известно, когда МУС может выдать ордер на арест Нетаньяху.