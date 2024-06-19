Путин рассказал об основе отношений России и Северной Кореи

Президент России Владимир Путин назвал подвиги прошлых поколений хорошей базой для развития отношений РФ и Северной Кореи в настоящее время. Свое мнение он высказал на переговорах с лидером КНДР Ким Чен Ыном в расширенном составе в Пхеньяне, передает РИА Новости.

Путин отметил, что дружба Северной Кореи и России была выкована в условиях суровых испытаний. Он напомнил, что в 1945 году советские солдаты вместе с корейскими сражались за освобождение Кореи от японских захватчиков.

Российский лидер добавил, что летчики двух стран «совершили десятки тысяч боевых вылетов в ходе освободительной войны 1950-1953 годов».

Вечером 18 июня самолет Ил-96-300 Путина совершил посадку в аэропорту Сунан близ Пхеньяна. Столицу КНДР к приезду российского лидера украсили плакатами и флагами РФ. Президента России встречал лично Ким Чен Ын.

Это второй дружественный визит российского лидера в северокорейскую столицу — впервые Путин посетил Пхеньян во время первого президентского срока в 2000 году.

Ранее Путин написал статью для северокорейской газеты в преддверии визита в КНДР.