Путин заявил о новом документе по отношениям России и Северной Кореи

Президент России Владимир Путин заявил, что был подготовлен новый фундаментальный документ, который ляжет в основу отношений РФ и Северной Кореи на длительную перспективу. Его слова перед началом переговоров в Пхеньяне с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном передает ТАСС.

«В прошлом году в результате вашего визита в Россию мы значительно продвинулись в строительстве наших межгосударственных связей сегодняшнего дня», — сказал Путин, обращаясь к северокорейскому лидеру.

Президент России напомнил, что в прошлом году КНДР и РФ отметили 75-летие установления дипломатических отношений, а в текущем году — 75-ю годовщину заключения первого межгосударственного документа — соглашения об экономическом и культурном сотрудничестве. Путин напомнил, что это соглашение было подписано основателем КНДР Ким Ир Сеном в ходе его первого визита в Москву.

До переговоров в Пхеньяне прошла церемония встречи Путина и Ким Чен Ына на площади Ким Ир Сена. К площади месту кортеж российского лидера. Президента России встретили гимном, выстрелами из пушек и салютом. Северокорейский лидер поприветствовал коллегу, после чего они прошли на площадь, где присутствовало около 10 тысяч человек.

Ранее генсек НАТО прокомментировал визит Путина в КНДР.