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Путин оценил поддержку со стороны КНДР в вопросе Украины

Путин: РФ ценит поддержку КНДР, в том числе в вопросе Украины

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Россия ценит поддержку Корейской Народно-Демократической Республики, которую страна оказывает российской политике, в том числе в вопросе Украины. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с председателем КНДР Ким Чен Ыном, передает ТАСС.

Утром 19 июня лидеры двух стран начали переговоры.

«Высоко ценим последовательную и неизменную поддержку вами российской политики, в том числе на украинском направлении», — сказал глава РФ.

Вечером 18 июня самолет Ил-96-300 Путина совершил посадку в аэропорту Сунан близ Пхеньяна. Город к приезду российского лидера украсили плакатами и флагами РФ. Почетного гостя встречал лично лидер КНДР Ким Чен Ын.

Это второй дружественный визит президента России в северокорейскую столицу — впервые Путин посетил Пхеньян во время первого президентского срока в 2000 году.

Ранее Путин и Ким Чен Ын «посоревновались» в галантности.

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