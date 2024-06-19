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Путин и Ким Чен Ын начали переговоры в КНДР

В Пхеньяне Путин и Ким Чен Ын начали переговоры в составе делегаций

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын начали переговоры в столице Северной Кореи. Об этом пишет ТАСС.

Встреча проходит в резиденции «Кымсусан». В переговорах участвуют министр иностранных дел России Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов и другие члены делегации.

До переговоров в Пхеньяне прошла церемония встречи Путина и Ким Чен Ына на площади Ким Ир Сена. К площади приехал кортеж российского лидера. Президента России встретили гимном, выстрелами из пушек и салютом. Северокорейский лидер поприветствовал коллегу, после чего они прошли на площадь. На площади присутствовало около 10 тысяч человек.

До этого сообщалось, что Пхеньян встретил Путина тридцатиградусной жарой. Утром 19 июня столбики термометров приближались к 29-30 градусам. Днем воздух прогреется выше +33°C, предупредили синоптики.

Ранее Путин и Ким Чен Ын «посоревновались» в галантности.

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