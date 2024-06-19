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Путин прибыл на площадь Ким Ир Сена в Пхеньяне

ТАСС: президент России Путин прибыл на площадь Ким Ир Сена в Пхеньяне

Президент России Владимир Путин прибыл на площадь Ким Ир Сена в центре Пхеньяна, где пройдет церемония официальной встречи с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что на площади, которая входит в тридцатку самых больших в мире и может вместить более ста тысяч человек, выстроен почетный караул, присутствуют жители Пхеньяна. Участники церемонии держат в руках цветы.

До этого сообщалось, что Пхеньян встретил Путина тридцатиградусной жарой. Утром 19 июня столбики термометров приближались к 29-30 градусам. Днем воздух прогреется еще сильнее: по прогнозам синоптиков, ожидается выше 33 градусов.

Вечером 18 июня самолет Ил-96-300 Путина совершил посадку в аэропорту Сунан близ Пхеньяна. Столицу КНДР к приезду российского лидера украсили плакатами и флагами РФ. Президента России встречал лично Ким Чен Ын.

Это второй дружественный визит российского лидера в северокорейскую столицу — впервые Путин посетил Пхеньян во время первого президентского срока в 2000 году.

Ранее генсек НАТО прокомментировал визит Путина в КНДР.

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