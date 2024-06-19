США одобрили продажу ракет и беспилотников Тайваню

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Тайваню ракет на 60 млн долларов. Об этом сообщили в Пентагоне, передает РИА Новости.

«Госдеп одобрил возможную продажу офису культурного и экономического представителя Тайбэя систем Switchblade-300 и сопутствующего оборудования на сумму около 60,2 миллиона долларов», — говорится в сообщении.

Госдеп также одобрил возможную продажу Тайваню беспилотников ALTIUS 600M-V еще на 300 млн долларов.

16 июня председатель КНР Си Цзиньпин заявил главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен, что США провоцировали Китай совершить нападение на Тайвань.

4 июня президент США Джо Байден не исключил, что солдаты Штатов вмешаются в возможный конфликт материкового Китая и Тайваня.

27 мая председатель комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Майкл Маккол на пресс-конференции по итогам встречи с главой администрации Тайваня Лай Циндэ в Тайбэе заявил, что Вашингтон поставит Тайваню новейшее вооружение, а не старое, как Украине.

Ранее в Китае категорически отвергли возможность заявлений о независимости Тайваня.