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В Раде заявили об ухудшении условия для Киева

Депутат Рады Шевченко: отказ прекратить огонь будет ухудшать условия для Украины

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Thomas Peter/Reuters

Депутат Верховной рады, бывший член фракции «Слуга народа» Евгений Шевченко считает, что отказ Киева и его западных союзников от прекращения огня с каждым разом делает для него хуже условия, выдвигаемые Россией. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала политолога Вадима Карасева.

По его словам, условия российского президента Владимира Путина направлены на Запад.

«Направлены они к тому, что если вы украинскую сторону, с его точки зрения, не посадите с нами за стол переговоров, то следующие, когда вы к этому созреете, будут еще хуже. Вот, что он дает понять», — заявил депутат.

Он также подчеркнул, что будущее урегулирование будет зависеть от положения на фронте. В то же время политик признал, что ситуация на поле боя складывается не в пользу Украины.

19 июня британский политик Найджел Фарадж заявил, что российская сторона может продолжать специальную военную операцию (СВО) на Украине бесконечно, если западные союзники Киева не прекратят оказывать ему финансовую поддержку.

14 июня Владимир Путин на встрече с руководством министерства иностранных дел РФ заявил, что украинские войска должны полностью покинуть территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а Киев должен обязаться не вступать в НАТО и провести в стране денацификацию и демилитаризацию. В этом случае Россия будет готова начать переговоры об урегулировании.

Ранее в США развеяли западный миф о Путине.

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