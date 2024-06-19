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Венгрия не считает поддержку Украины приоритетом Евросоюза

В повестке председательства Венгрии в ЕС нет пункта о поддержке Украины

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Shutterstock

Венгрия, готовящаяся с 1 июля 2024 года председательствовать в Совете Европейского союза (ЕС), не стала включать пункт о поддержке Украины в повестку на ближайшие полгода, пишет Deutsche Welle (организация включена Минюстом в список иноагентов) со ссылкой на венгерского представителя при ЕС Балинта Одора.

По его словам, Будапешт «будет внимательно следить за развитием событий и включать в повестку дня все аспекты по мере необходимости». Среди приоритетов предстоящего председательства государства Одор назвал противодействие нелегальной миграции. Венгрия также планирует «сбалансировать» процессы расширения ЕС.

18 июня сообщалось, что Венгрия представила девиз своего полугодового председательства в Совете ЕС, в нем содержится отсылка к предвыборному лозунгу экс-президента США Дональда Трампа, венгерский девиз будет звучать как «Сделаем Европу снова великой».

Накануне венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир заявил, что Сербия и Венгрия согласились подписать коммюнике по Украине после швейцарского саммита под давлением.

13 июня глава администрации венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш заявил, что страна не участвует в операциях НАТО на Украине из-за 5-й статьи ООН.

Ранее Орбан заговорил футбольной терминологией о конфликте на Украине.

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