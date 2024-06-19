Турция и Армения договорились уладить отношения

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявили о политической воле по нормализации отношений без предварительных условий. Об этом сообщает канцелярия турецкого лидера, передает РИА Новости.

18 июня состоялся телефонный разговор Эрдогана и Пашиняна, в ходе которого оба лидера подчеркнули свою политическую волю к полной нормализации отношений между странами без предварительных условий.

Отмечается, что в этом контексте Эрдоган и Пашинян подчеркнули важность продолжения переговоров между специальными представителями двух стран и подтвердили согласованные на данный момент договоренности.

11 июня сообщалось, что Армения и США повысят уровень отношений до стратегического партнерства. Стороны отметили, что США и Армения за четыре года увеличили товарооборот в четыре раза. Участники встречи подчеркнули важную роль США в трансформации силовых структур Армении.

В апреле 2024 года Пашинян заявил о сомнениях в целесообразности участия Армении в ОДКБ. По его мнению, ОДКБ не задействовала механизмы реагирования во время нарушения границ Армении со стороны ВС Азербайджана в 2021 и 2022 годах. Со стороны организации тогда прозвучало заявление, что границы не делимитированы.

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