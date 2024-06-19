Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Турция и Армения договорились уладить отношения

Эрдоган и Пашинян выразили стремление к нормализации отношений между странами

close
100%
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявили о политической воле по нормализации отношений без предварительных условий. Об этом сообщает канцелярия турецкого лидера, передает РИА Новости.

18 июня состоялся телефонный разговор Эрдогана и Пашиняна, в ходе которого оба лидера подчеркнули свою политическую волю к полной нормализации отношений между странами без предварительных условий.

Отмечается, что в этом контексте Эрдоган и Пашинян подчеркнули важность продолжения переговоров между специальными представителями двух стран и подтвердили согласованные на данный момент договоренности.

11 июня сообщалось, что Армения и США повысят уровень отношений до стратегического партнерства. Стороны отметили, что США и Армения за четыре года увеличили товарооборот в четыре раза. Участники встречи подчеркнули важную роль США в трансформации силовых структур Армении.

В апреле 2024 года Пашинян заявил о сомнениях в целесообразности участия Армении в ОДКБ. По его мнению, ОДКБ не задействовала механизмы реагирования во время нарушения границ Армении со стороны ВС Азербайджана в 2021 и 2022 годах. Со стороны организации тогда прозвучало заявление, что границы не делимитированы.

Ранее в Армении раскрыли, какое оружие закупает республика.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами