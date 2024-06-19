Небензя раскритиковал участие ООН в швейцарском саммите по Украине

Участие представителей ООН в швейцарском саммите по Украине является нарушением устава организации. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, сообщает РИА Новости.

По его словам, Российская Федерация сожалеет, что «в этой сходке» поучаствовали представители секретариата ООН, «лукаво назвав это участием в качестве наблюдателя».

«Это недопустимо в соответствии со статьей 100 устава ООН», – сказал постпред на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

Организацию Объединенных Наций на этом саммите в качестве наблюдателя представляла заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло.

Мирная конференция по Украине прошла на швейцарском курорте Бюргеншток в период с 15 по 16 июня. На саммит приехала 91 делегация, но подписать итоговый документ согласились не все — его изначально поддержали 80 стран и четыре международные организации. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД Швейцарии назвали возможные сроки проведения второго саммита по Украине.